Adana Demirspor, Koray Palaz ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni hocasına başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor