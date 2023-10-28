Adana Demirspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Gravillon'un ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
54. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan atak geliştiren Svensson, içeri ortaladı. Niang'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
64. dakikada Konyaspor'da ceza sahası içinde karambolde topla buluşan Nelson Oliveira'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
79. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisine giren Yusuf, kaleciyle baş başa kaldı. Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada Adana Demirspor'da orta alanda topla buluşan Emre pasını Balotelli'ye gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Balotelli kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 2-0
90+2. dakikada Konyaspor'un hatasında topla buluşan Niang, ceza sahasına girdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf, kaleci Bernardoni'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada topun başına geçen Niang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Gravillion (Abdulsamet dk. 85), Rodrigues, Svensson (İsmail dk. 569), N'Diaye (Stambouli dk. 64), Emre, Zeneli (Balotelli dk. 64), Yusuf, Belhanda (Dorukhan dk. 85) Niang
Yedekler: Magomedaliev, Abdurrahim, Tayfun, Michut, Yusuf
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Konyaspor: Bernardoni, Calvo, Adil, Guillherme, Uğurcan, N'Zonzi (Oliveira dk. 60) Soner, Moreno (Gökhan dk. 74), Cicaldau, Prip (Muric dk. 60), Cikalleshi (Oğulcan dk. 74)
Yedekler: Deniz, Yasir, Yunus, Cebrail, Kahraman, Rak
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Emre Akbaba (Adana Demirspor), L.Prip (Konyaspor)
Goller: M.Niang (dk.54 ve dk. 90+3 pen.) Balotelli (dk.81) (Adana Demirspor) - ADANA