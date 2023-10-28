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Adana Demirspor, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.