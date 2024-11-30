Adana Demirspor, Konyaspor'a 1-0 Kaybetti
Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Konyaspor'a 78. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.
(ANKARA) - Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Konuk takım Konyaspor 78. dakikada Marko Jevtoviç'in attığı golle Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.