Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten 'Çocuk' diyaloğu

Çocuk sayısını sordu, rakam tatmin etmedi: Devam edecek değil mi

Adana Demirspor, Konyaspor'a 1-0 Kaybetti

Adana Demirspor, Konyaspor'a 1-0 Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Konyaspor'a 78. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

(ANKARA) - Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Konuk takım Konyaspor 78. dakikada Marko Jevtoviç'in attığı golle Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
img

Kredilerde yeni kolaylıklar geliyor
img

Esad'ı çıldırtacak görüntü
img

Muhalifler, Esad'ın can damarını böyle ele geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.