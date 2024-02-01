Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov'u kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü oyuncu Abat Aymbetov ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, hücum hattını Kazakistanlı forvet ile güçlendirdi. Adana ekibi, 28 yaşındaki oyuncu Abat Aymbetov'u kadrosuna kattı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Abat Aymbetov ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Aymbetov'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" denildi. - ADANA