Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken, çift kale maçla sona erdi. Adana Demirspor, karşılaşma için bugün İstanbul'a gidecek. - ADANA