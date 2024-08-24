Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün resmi sitesinde yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken, çift kale maçla sona erdi. Adana Demirspor, karşılaşma için bugün İstanbul'a gidecek. - ADANA