Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde antrenman yapan takım, çift kale maçla çalışmayı tamamladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı noktaladı.