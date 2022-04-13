Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella, kulüp tesislerinde antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı.
Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, topla oynanan oyunlarla sona erdi.
AA / Bekir Ömer Fansa - Spor