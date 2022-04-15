Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Hafif sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli, takımdan ayrı koşu yaptı.
AA / Eren Bozkurt - Spor