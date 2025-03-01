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Adana Demirspor Kalecisi Vedat Karakuş Hastaneye Kaldırıldı

Adana Demirspor Kalecisi Vedat Karakuş Hastaneye Kaldırıldı
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Adana Demirspor'un Bodrum FK ile oynadığı maçta kaleci Vedat Karakuş, ensesine aldığı darbe sonucu bayılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın yerine Murat Eser sahaya dahil oldu.

Adana Demirspor, Bodrum FK maçında ensesine darbe alan Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın 33. dakikasında Bodrum FK'da Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sırasında kaleci Vedat Karakuş ensesine darbe aldı.

Darbe sonucu bayılan Vedat Karakuş, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın yerine ise oyuna Murat Eser dahil oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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