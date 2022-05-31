Adana Demirspor, kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı - Haberler

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Adana Demirspor, kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Spor
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Adana Demirspor, kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Adana Demirspor Ertaç Özbir Spor Haberler

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