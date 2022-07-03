Adana Demirspor, Jovan Manev'i satın alma opsiyonuyla kiraladı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Jovan Manev'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Jovan Manev'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Manev, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. AA / Fikret Kavğalı - Spor Adana Demirspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Adana Demirspor, Jovan Manev'i satın alma opsiyonuyla kiraladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.