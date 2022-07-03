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Adana Demirspor, Jovan Manev'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adana Demirspor, Jovan Manev'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Jovan Manev'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Jovan Manev'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Manev, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

AA / Fikret Kavğalı - Spor

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