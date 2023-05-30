Adana Demirspor İstanbulspor'u Deplasmanda 2-0 Mağlup Etti
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçta Emre Akbaba ve Gulbrandsen'in attığı gollerle Adana Demirspor galip geldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba (Dk. 62 Muammer Sarıkaya), Lokilo, Onur Ergün, Rroca, Topalli (Dk. 62 Emir Kaan Gültekin), Guri (Dk. 70 Loshaj)
Adana Demirspor: Karacic, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Yusuf Sarı), Furkan Soyalp (Dk. 67 Belhanda), Ndiaye (Dk. 46 Stambouli), Akintola (Dk. 79 Nongoh), Emre Akbaba, Gulbrandsen
Goller: Dk. 35 Emre Akbaba, Dk. 90 Gulbrandsen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 77 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
64. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan şutunda kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.
68. dakikada Emir Kaan Gültekin soldan kaptığı topla içeri kat ederek ceza yayı çevresinden şutunu çekti, kaleci Karacic topu kurtardı.
73. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Lokilo'nun ortasına arka direkte Loshaj kafayla vurdu, kaleci topu kontrol etti.
83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında boşta kalan topu kontrol eden Deli'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
90. dakikada Adana Demirspor skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın savunmanın arasına attığı topu Yusuf Sarı ceza sahası içinde sağdan penaltı noktasına doğru çevirdi, Gulbrandsen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
Mücadeleyi Adana Demirspor 2-0 kazandı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023