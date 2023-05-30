Adana Demirspor İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik sorumlu Daniele Russo, futbolcuların oyun kimliğine sadık kaldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Russo, "Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Sezon başından beri haftalardır çalıştılar, kadroda değişiklik yapsak da oyun kimliğine sadık kalan bir Adana Demirspor vardı. Bu maçtan önce demotive olabiliriz diye düşünülse de hedefimizi yakaladıktan sonra kendi kimliğimizle devam ettik." ifadelerini kullandı.