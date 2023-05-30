Adana Demirspor İlk Yarıyı 1-0 Önde Kapattı
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'la Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı mavi-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Adana Demirspor'un golünü Emre Akbaba attı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Lokilo, Onur Ergün, Rroca, Topalli, Guri
Adana Demirspor : Karacic, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Gulbrandsen
Goller: Dk. 35 Emre Akbaba ( Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 43 Emre Akbaba ( Adana Demirspor )
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'la Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı mavi-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci topu kornere çeldi.
20. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak direkten dönerek kalecide kaldı.
35. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Guldbrandsen rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1
45+1. dakikada Duhaney'in sağdan ortasında Topalli arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu top yandan auta gitti.
45+3. dakikada sağdan gelen ortada Lokilo'nun ceza sahası içindeki sert şutunda kaleci Karacic topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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