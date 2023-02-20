Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor ile Roma, depremzedeler için temsili maç yapacak

Spor Haberleri

Adana Demirspor ile Roma, depremzedeler için temsili maç yapacak

Adana Demirspor, İtalyan temsilcisi Roma ile depremzedelere destek olmak için temsili bir karşılaşma yapacak.

Adana Demirspor, İtalyan temsilcisi Roma ile depremzedelere destek olmak için temsili bir karşılaşma yapacak. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak olup, 33 bin bilet satışa çıkacak ve buradan elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebep olan depremlerde zarar görenler için yardım kampanyaları sürüyor. Adana Demirspor da bu kapsamda İtalyan kulübü Roma ile 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de temsili bir mücadele yapacak. Fiziki bir müsabaka oynanmayacak, sadece yardım amaçlı düzenlenecek bu temsili karşılaşma için 33 bin bilet, bugün 14.00'te satışa sunulacak ve maç saatine kadar devam edecek. Bilet satışından elde edilen gelir depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Kahramanmaraş Roma Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title