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Adana Demirspor, hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Adana Demirspor, hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetimindeki antrenmanlar kapalı alanda ve sahada gerçekleştiriliyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetimindeki günün ilk antrenmanı, kapalı alanda gerçekleştirildi.

Fitnes salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, günün ikinci antrenmanına ise sahada ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-lacivertli ekip, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Adana Demirspor Topuk Yaylası Düzce Spor Haberler

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