Adana Demirspor, hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor. Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan takım, hava muhalefeti nedeniyle antrenmanını kapalı alanda gerçekleştirdi. Teknik direktör Patrick Kluivert, çalışmalarda takımın başında yer aldı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan mavi-lacivertliler, hava muhalefeti nedeniyle bugünkü antrenmanı kapalı alanda gerçekleştirdi.
Adana ekibi, günü fitnes salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak tamamladı.
Teknik direktörler Patrick Kluivert, çalışmalarda takımın başında yer aldı.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023