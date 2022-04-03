Adana Demirspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA - Fikret Kavğalı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ısınma ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla son buldu.
AA / Fikret Kavğalı - Spor