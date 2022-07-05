Adana Demirspor, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı - Haberler

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Adana Demirspor, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gökhan, Akdeniz ekibinde 30 Eylül 2020'den bu yana forma giyiyor.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Adana Demirspor Gökhan İnler Spor Haberler

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