Adana Demirspor, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Gökhan, Akdeniz ekibinde 30 Eylül 2020'den bu yana forma giyiyor. AA / Eren Bozkurt - Spor Adana Demirspor Gökhan İnler Spor Haberler

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