Adana Demirspor, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gökhan, Akdeniz ekibinde 30 Eylül 2020'den bu yana forma giyiyor.
AA / Eren Bozkurt - Spor