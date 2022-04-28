Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertliler teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Mavi lacivertli ekipte kart cezalısı Balotelli mücadelede forma giyemeyecek.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor, Haberler

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