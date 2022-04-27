Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertliler teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

AA / Fikret Kavğalı - Spor

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