Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan'da deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan'da deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Trabzonspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri yaptı, dar alanda çift kale maç oynadı.
AA / Fikret Kavğalı - Spor