Adana Demirspor, Genk'i mağlup ederek Avrupa kupalarına veda etti

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Genk'i sahasında 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Adana ekibi, normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 önde kapattığı maçta rakibine penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir (Dk. 60 Karacic) - Svensson, Gravillion, Semih Güler (Dk. 88 Manev), Rodrigues, Emre Akbaba (Dk. 73 Badou N'Diaye), Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Akintola), Cherif Ndiaye (Dk. 88 Niang)

KRC GENK: Vandevoordt - Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe (Dk. 68 Arteaga), El Khannous (Dk. 94 Ait El Hadj), Hrosovsky (Dk. 68 Heynen), Galarza, Fadera (Dk. 51 Baah), Oyen (Dk. 114 Outtara), Sor (Dk. 68 Arokodare)

GOL: Dk. 45+10 Cherif Ndiaye ( Adana Demirspor )

SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Belhanda, Rodrigues, Stambouli ( Adana Demirspor ), Fadera, Arokodare (KRC Genk )

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Genk'i sahasında 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Adana ekibi, normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 önde kapattığı maçta rakibine penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

3'üncü dakikada kısa paslarla atağa kalkan Adana Demirspor'da Emre Akbaba, topu savunmanın arkasına sarkan Ndiaye'ye gönderdi. Ndiaye'nin duvar pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın plase şutunda top az farkla auta çıktı.

7'nci dakikada sağ kanattan atağa çıkan KRC Genk'te Fadera, çalımlarla ceza sahasına sokulup dar açıdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

10'uncu dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, topu ters kanattaki Yusuf Erdoğan'a gönderdi. Yusuf'un ortasında Ndiaye gelişine vurdu ancak top kalecide kaldı.

17'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan bindiren Belhanda, çizgiye inip yerden sert ortaladı. Ndiaye'nin ön direkte yaptığı şutta top ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt kararı verdi.

30'uncu dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta Yusuf Sarı, Belhanda ile duvar pası yapıp ceza sahası dışından şutunu çekti. Rakip savunmadan seken top, az farkla kornere çıktı.

37'nci dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, bire birde Sadick'i çalımlayıp dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Vandevoordt'tan seken top, savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

45+8'inci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde, Yusuf Sarı topu içeri ortaladı. Rakip savunmada McKenzie, topa eliyle müdahale etti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

45+10'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Adana Demirspor'da penaltı vuruşunda topun başına Ndiaye geçti. Ndiaye'nin şutunda kaleci Vandevoordt topu çeldi. Dönen topu tamamlayan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

66'ncı dakikada Genk'te ön alanda pres yapan Oyen, Stambouli'den topu kazanıp ceza sahasına sokuldu. Oyen, Stambouli'nin arkadan yaptığı müdahalede yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı kararı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

88'inci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan kullanılan kornerde Belhanda topu içeri ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Gravillion'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+7'nci dakikada sağ kanattan gelişen Genk atağında, Baah topu yerden sert ortaladı. Arokodare'nin ön direkte sert şutunda top kaleci Karacic'ten sekti. topu tekrar önünde bulan Arokadare'nin şutunda top üstten auta çıktı.

90+9'uncu dakikada sol kanattan gelişen Genk atağında Arteaga'nın ortasında Arokodare kafa vuruşunu yaptı fakat top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Maçın normal süresi Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

104'üncü dakikada Genk'te sağ kanatta topla buluşan Baah, çalımlarla ilerleyip, ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Kaleci Karacic, topu köşeden kornere çeldi.

117'nci dakikada Adana Demirspor'da önde pres yapan Niang, topu rakip savunmadan kazanıp Belhanda'ya ara pasını attı. Topu önüne alan Belhanda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Munoz araya girdi.

Uzatmalarda da gol olmadı ve maç penaltılara gitti.

Genk'te Heynen, Baah, Ait El Hadj, Outtara ve Arokodare penaltı atışlarını gole çevirirken, Adana Demirspor'da Belhanda'nın kaçırdığı penaltı sonucu Genk UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.