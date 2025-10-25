Adana Demirspor, Genç Kadrosuyla İmaj Altyapı Vanspor'a Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor'a 4-2 yenilen Adana Demirspor'da antrenör Hilmi Bozkurt, gençlerden oluşan bir kadroyla iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Bozkurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın bugünkü kadrosunun yüzde 90'nın altyapıdan oluştuğunu belirtti.

Gençlerin başında ilk kez maça çıktığını ifade eden Bozkurt, şunları dile getirdi:

"Bugün 'gol atacağız. Rakip isterse 10 tane atsın biz gideceğiz, gol atacağız' dedik. Daha çok gol atabilirdik diye düşünüyorum. Hatasız kul olmaz, hata olacak, gelişeceğiz. Gençlerimiz ikinci yarı inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. İkinci yarıya 0-0 gibi başladık. İki gol bulduk ama ilk yarıda kaçırdıklarımız var. Benim sevincim gençlere bugün bir özgüven inşallah gelmiştir. Biz Adana Demirspor'un geleceğine bakıyoruz. İnşallah bu gençlere takviyeler de yaparak ama çok çalışarak onların önünü açacağız, onlar kulübümüze hizmet verecek."

Bozkurt, takımın geleceğiyle ilgili kara tabloya katılmadığını ifade etti.

İmaj Altyapı Vanspor cephesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da rakiplerinin genç oyunculardan oluştuğunu söyledi.

Rakibin dakikalar geçtikçe direnci artan bir takım olduğuna dikkati çeken Kutlu, "Bizim adımıza maçı erken koparabilmek önemliydi ve bunu başardık. Daha sonra yaptığımız değişiklikler, sarı kartla oyuncularımızı önümüzdeki haftalar için korumak amaçlıydı." diye konuştu.

Adana Demirspor'un zor durumlar geçirdiğini ve bu gibi takımların zor durumlardan camiaların gücü sayesinde çıktığını vurgulayan Kutlu, "Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar, onların iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin Türk futbolunda alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.