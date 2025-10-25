Haberler

Adana Demirspor, Genç Kadrosuyla İmaj Altyapı Vanspor'a Yenildi

Adana Demirspor, Genç Kadrosuyla İmaj Altyapı Vanspor'a Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, genç oyunculardan oluşan kadrosuyla konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor'a 4-2 yenildi. Antrenör Hilmi Bozkurt, gençlerin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor'a 4-2 yenilen Adana Demirspor'da antrenör Hilmi Bozkurt, gençlerden oluşan bir kadroyla iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Bozkurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın bugünkü kadrosunun yüzde 90'nın altyapıdan oluştuğunu belirtti.

Gençlerin başında ilk kez maça çıktığını ifade eden Bozkurt, şunları dile getirdi:

"Bugün 'gol atacağız. Rakip isterse 10 tane atsın biz gideceğiz, gol atacağız' dedik. Daha çok gol atabilirdik diye düşünüyorum. Hatasız kul olmaz, hata olacak, gelişeceğiz. Gençlerimiz ikinci yarı inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. İkinci yarıya 0-0 gibi başladık. İki gol bulduk ama ilk yarıda kaçırdıklarımız var. Benim sevincim gençlere bugün bir özgüven inşallah gelmiştir. Biz Adana Demirspor'un geleceğine bakıyoruz. İnşallah bu gençlere takviyeler de yaparak ama çok çalışarak onların önünü açacağız, onlar kulübümüze hizmet verecek."

Bozkurt, takımın geleceğiyle ilgili kara tabloya katılmadığını ifade etti.

İmaj Altyapı Vanspor cephesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da rakiplerinin genç oyunculardan oluştuğunu söyledi.

Rakibin dakikalar geçtikçe direnci artan bir takım olduğuna dikkati çeken Kutlu, "Bizim adımıza maçı erken koparabilmek önemliydi ve bunu başardık. Daha sonra yaptığımız değişiklikler, sarı kartla oyuncularımızı önümüzdeki haftalar için korumak amaçlıydı." diye konuştu.

Adana Demirspor'un zor durumlar geçirdiğini ve bu gibi takımların zor durumlardan camiaların gücü sayesinde çıktığını vurgulayan Kutlu, "Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar, onların iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin Türk futbolunda alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.