Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi Maçın İlk Yarısında 2-1 Geçti

Adana Demirspor, Gaziantep FK'yi Maçın İlk Yarısında 2-1 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla önde kapattı. Alioui'nin iki golüyle Adana Demirspor, maçın ilk yarısını önde tamamladı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Adana Demirspor : Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Ali Yavuz Kol, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov, Ozan Demirbağ, Alioui

Gaziantep Fk : Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş, Ogün Özçiçek, Furkan Soyalp, Sorescu, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng

Goller: Dk.11 ve 35 Alioui ( Adana Demirspor ), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan) ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Adana Demirspor atağında Bünyamin Balat'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fougeu'nun şutunu kaleci Halil Bağcı kornere çeldi.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Alioui, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından Ali Yavuz Kol'dan aldığı pasla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Gaziantep FK'de Sorescu, sağ kanattan ceza sahasına girerken kaleci Murat Eser'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. Maxim, penaltıda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

35. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Fougeu'nun yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Alioui, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve ağları havalandırdı: 2-1.

Adana Demirspor, maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
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