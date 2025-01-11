Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenman sonrası Gaziantep'e geçti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Adana Demirspor kafilesi, son antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e geçti.
Gaziantep FK ile Adana Demirspor, yarın saat 19.00'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.