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Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi

Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta Adana Demirspor, 33. dakikada sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Maç, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyordu.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 33. dakikasında sahadan çekildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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