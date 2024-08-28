Adana Demirspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan mavi-lacivertli ekip, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalıştı.