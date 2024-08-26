Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde antrenman yapan mavi-lacivertli ekip, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.