Adana Demirspor Fransız sol kanat Nabil Alioui ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor Fransız sol kanat Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, hücum hattını Fransız sol kanat ile güçlendirdi. Mavi- lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncu Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nabil Alioui'e ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz" denildi. - ADANA