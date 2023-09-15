Adana Demirspor, Fransız Edouard Michut'u kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Paris Saint- Germain'den Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Paris Saint- Germain'den Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Edouard Michut ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık anlaşmasına varıldı.