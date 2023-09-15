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Adana Demirspor, Florent Shehu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Florent Shehu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla transfer duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Florent Shehu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yeni transfer duyuruldu. Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından "Kulübümüz, Florent Shehu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" notuyla paylaşımda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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