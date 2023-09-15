Adana Demirspor, Florent Shehu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Florent Shehu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla transfer duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Florent Shehu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yeni transfer duyuruldu. Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından "Kulübümüz, Florent Shehu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" notuyla paylaşımda bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor