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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler, antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalıştı.

Kaynak: AA / Spor

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