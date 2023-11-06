Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan takım, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert??????? yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler, antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Spor