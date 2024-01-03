Adana Demirspor, Efeler 09 SFK'nın genç oyuncusu Uğur Çetinkaya'yı transfer etmek istiyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Adana Demirspor'un talip olduğu belirtiliyor. Uğur için resmi teklifin Aydın temsilcisine ulaştığı ifade ediliyor. Alanyaspor ve Antalyaspor'un da Uğur'la ilgilendiği bilgisi verilirken, Efeler 09 SFK yönetiminin oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı aktarılıyor.
AYDIN,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi. Uğur için Aydın temsilcisine resmi teklifin ulaştığı belirtildi. Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımların da Uğur'la ilgilendiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Uğur bu sezon ilk yarıda 14 maçta forma giyerek 3 kez ağları sarsmıştı.