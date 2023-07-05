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Adana Demirspor, Düzce'de hazırlıklarını sürdürüyor

Adana Demirspor, Düzce'de hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor. Takımın antrenmanları Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleşiyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Mavi-lacivertli takımın Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki gündüz antrenmanı Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Adana ekibinin akşam antrenmanında ise futbolcular, 4'erli gruplar halinde pas ve pres çalıştıktan sonra minyatür kale maç yaptı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

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