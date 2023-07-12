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Adana Demirspor, Düzce'de hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü. Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü ve çift kale maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Mavi-lacivertlilerin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Pas, pres ve top kapma çalışması da yapan futbolcular, antrenmanı yarım sahada çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Adana Demirspor Trendyol Düzce Spor Haberler

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