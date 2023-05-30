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Adana Demirspor Deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 Yendi

Adana Demirspor Deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 Yendi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Emre Akbaba ve Gulbrandsen'in golleriyle kazanan Adana Demirspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Ba (Dk. 62 Muammer Sarıkaya), Rroca, Onur Ergün, Guri (Dk. 70 Loshaj), Lokilo, Topalli (Dk. 62 Emir Kaan Gültekin)

ADANA DEMİRSPOR: Karacic - İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Furkan Soyalp (Dk. 67 Belhanda), Badou Ndiaye (Dk. 46 Stambouli), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Yusuf Sarı), Emre Akbaba, Akintola (Dk. 79 Samuel Nongoh), Gulbrandsen

GOLLER: Dk. 35 Emre Akbaba, Dk. 90 Gulbrandsen ( Adana Demirspor )

SARI KARTLAR: Muammer Sarıkaya ( İstanbulspor ), Emre Akbaba ( Adana Demirspor )

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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