Adana Demirspor Deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 Yendi
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Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Emre Akbaba ve Gulbrandsen'in golleriyle kazanan Adana Demirspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
STAT: Necmi KadıoğluHAKEMLER: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Samet ÇavuşİSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Ba (Dk. 62 Muammer Sarıkaya), Rroca, Onur Ergün, Guri (Dk. 70 Loshaj), Lokilo, Topalli (Dk. 62 Emir Kaan Gültekin)ADANA DEMİRSPOR: Karacic - İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Furkan Soyalp (Dk. 67 Belhanda), Badou Ndiaye (Dk. 46 Stambouli), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Yusuf Sarı), Emre Akbaba, Akintola (Dk. 79 Samuel Nongoh), GulbrandsenGOLLER: Dk. 35 Emre Akbaba, Dk. 90 Gulbrandsen ( Adana Demirspor )SARI KARTLAR: Muammer Sarıkaya ( İstanbulspor ), Emre Akbaba ( Adana Demirspor )
Süper Lig'in 36'ncı haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi.- İstanbul
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor