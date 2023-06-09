Adana Demirspor'dan tarihi başarı; en iyi Süper Lig sonucunu aldı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü'nü deplamanda 2-1 mağlup ederek ligi 4'üncü sırada tamamladı. Mavi-lacivertliler, bu sonuçla kulüp tarihindeki en iyi Süper Lig performansını gösterirken, gözünü Türkiye Kupası finalinin sonucuna çevirdi. Adana ekibi, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de 2020-21 sezonunda şampiyon olan Adana Demirspor, 1994-95 sezonun ardından 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü. 2021-2022 sezonunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen mavi-lacivertli ekip, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde ligi 55 puanla 9'uncu sırada bitirdi. Ayrıca kulüp İtalyan forvet Mario Balotelli transferi ile sezon boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sezon boyu istikrarlı performans gösteren Adana Demirspor, ligin son haftasında deplasmanda oynadığı MKE Ankaragücü maçını 2-1 kazanarak Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamladı. Kulübün Süper Lig tarihindeki en iyi başarısını sağlayan ekip, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.