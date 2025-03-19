Adana Demirspor'dan Sivasspor Hazırlıkları
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde antrenmanlarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde, savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla idmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamladı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor