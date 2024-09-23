Adana Demirspor'da Michael Valkanis ile Yollar Ayrıldı
Süper Lig'de 6 haftada sadece 1 puan toplayan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Kulüp, Valkanis'e teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis ile yollar ayrıldı.
Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Valkanis yönetiminde Süper Lig'deki 6 maçta sadece bir kez berabere kalan ve 5 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, son sırada yer alıyor.