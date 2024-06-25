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Adana Demirspor'da İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi feshedildi

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Adana Demirspor'da defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshedildi. Genç futbolcunun yeni kulübü ise henüz belli değil.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

Adana Demirspor'da 24 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Çokçalış, sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetti.

Genç futbolcunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenilirken mavi-lacivertli kulüp İsmail Çokçalış'ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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