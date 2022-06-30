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Adana Demirspor'da iki imza

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor'da iki imza

Adana Demirspor, iç transferde Semih Gürel'in sözleşmesini 3 yıl daha uzatırken, dış transferde ise Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, iç transferde Semih Gürel'in sözleşmesini 3 yıl daha uzatırken, dış transferde ise Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, iki oyuncuya imza attırdı. İç transferde Semih Gürel ile 3 yıl daha anlaşan mavi-lacivertliler, dış transferde ise eski futbolcusu AOsman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

(Zafer Şahin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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