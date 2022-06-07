Adana Demirspor'da Başkan Sancak, engelli taraftarlar için koltuk sayısını arttırdı - Haberler

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da yeni sezon öncesi daha önce 165 kişilik olarak ayrılan engelli koltuk sayısı, Başkan Murat Sancak tarafından 365'e çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Engelli koltuk sayımız, devletimizin belirlediği şekilde stadyum kapasitemizin binde 5'i olan 165'ti. Başkanımız Murat Sancak, daha fazla engellimizin maçlarımızı izleyebilmesi için devletimizin belirlediği bu rakama 200 daha koltuk ekleyerek engelliler için belirlediğimiz kontenjanı 365 sayısına çıkarmıştır. Gelen başvuru sayısı bu rakamdan fazla olursa engellilerimizin müsabakaya girişini sırayla dönüşümlü olarak sağlayabileceğiz. Adana Demirsporlu engelli taraftalarımızın rahat etmesi, stadyuma giriş ve çıkışlarda problem yaşamaması için engelli girişini tek kapıdan (21 nolu kapı) ve tek tribün (güney kale arkası) olacak belirledik" denildi.

Açıklamada taraftarlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Sizden isteğimiz en üst sıraları, görme engelli ve yürüyemeyecek durumda olanlara bırakmanızdır. Son olarak lütfen maç günü Passo uygulamanızdan biletinizin yüklenip yüklenmediğini kontrol edip stada gelişinizi öyle sağlayınız. Kombinesi olmayan, maç bileti de yüklenmemiş engellilerimizin sıkıntı yaşamaması için stada gelmemesini rica ederiz." - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor