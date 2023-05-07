Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyeti değerlendiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbolda ritim çok önemlidir. İlk yarı fazla gerildik ve kendi potansiyelimizin dışında oynamak zorunda kaldık. İkinci yarı ise her şey daha netti. Gollerimizi atarak galibiyete ulaştık. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Oynayan, oynamayan herkes burada güzel bir mücadele veriyor. Özellikle taraftarımızla gurur duyuyorum. Çünkü tesislerden başlayıp maçın son saniyesine kadar bizi desteklediler. Hep beraber doğru noktalara geliyoruz" dedi.

Maç sırasında kafasına aldığı darbeden dolayı sakatlanıp çıkan kaleci Runarsson'un da sağlık durumuna değinen Erdoğan, tomografiden sonra net bilgi edineceklerini söyledi.