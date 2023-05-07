Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 4-2 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda kafamız biraz daha net oldu ve galibiyeti getiren golleri atarak maçı galibiyetle kapattık." dedi.

Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik ve taktik anlamda ilk yarı istenilen futbolu sergileyemediklerini belirtti. Futbolda ritmin çok önemli olduğunu ifade eden Montella, şunları söyledi:

"Ritm olmayınca maalesef gerilebiliyorsunuz ve biz ilk yarı gerçekten fazladan gerildik. Kendi potansiyelimizin dışında oynamak zorunda kaldık. İkinci yarıda kafamız biraz daha net oldu ve galibiyeti getiren golleri atarak maçı galibiyetle kapattık. Gurur duyuyorum futbolcu grubumuzla. Oynayanlar, oynamayanlar, dışarıda kalanlar hep beraber burada bir mücadele veriyorlar ve gerçekten beni gururlandırdılar. Özellikle taraftarlarımızla da gurur duyuyorum. Çünkü tesislerden itibaren bizi desteklemeye başladılar ama maçın son saniyesine kadar arkamızda durdular. Kulübümüz için de çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten doğru noktalara geliyoruz hep beraber."

Alanyaspor cephesi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 4-2 mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Geçen haftaki maça göre bu hafta takımlarının özellikle topa sahip oldukları dönemlerde daha bilinçli oynadığını ifade eden Erdoğan, bu hafta çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Adana Demirspor'un pozisyonlarına çalıştıklarını ancak yedikleri ilk iki golde de savunma kısmında bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Açıkçası oyun olarak yeterince pozisyona girdik ama takım defansı olarak daha iyi durmamız lazım. Daha az net pozisyon vermemiz lazım. Daha az top kaybetmemiz lazım. Özellikle çıkışlarda çok ciddi top kayıplarımız oldu. Bu da ister istemez top kaybı sonrası Adana Demirspor'a fırsat verilmesi ve bunun devamında da yediğimiz goller vardı. Ama oyuncuların iyi niyetli iyi mücadele ettiler. Maç 4-2 olmasına rağmen üçüncü golü bulmaya, beraberliği yakalamaya çalıştılar. Maalesef üçü bulamayınca açıkçası maç da böyle bitti. Adana Demirspor'da da kutluyorum."

Erdoğan, maçta sakatlanarak çıkan kaleci Runarsson'un durumuna dair soruyu, "Talihsiz bir çarpışma sonrası kafasında bazı sıkıntılar oldu. Biraz baş dönmesi. Açıkçası tomografi çekildikten sonra daha net bilgi verebilirim ama şu an içerideki durumu iyi, biraz baş dönmesi var. Umut ediyorum o da en yakın zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde katılır." diye cevap verdi.