Adana Demirspor CFR Cluj maçı için Romanya'ya gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya'nın CFR Cluj takımıyla karşılaşacak Adana Demirspor, maç için bu şehre gitti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya'nın CFR Cluj takımıyla karşılaşacak Adana Demirspor, maç için bu şehre gitti.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda CFR Cluj takımıyla karşılaşacak. Mücadele yarın saat 20.30'da CFR Cluj Stadyumu'nda oynanacak. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular daha sonra tarifeli uçakla Cluj şehrine hareket etti. Mavi-lacivertlilerin başkanı Murat Sancak da takımı yalnız bırakmadı. - İSTANBUL