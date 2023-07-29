Adana Demirspor, CFR Cluj maçı için hazırlıklara başladı
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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında CFR Cluj ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde yapılan antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü sahasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor