Adana Demirspor, CFR Cluj maçı için hazırlıklara başladı

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında CFR Cluj ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde yapılan antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.