Adana Demirspor, CFR Cluj maçı için hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, CFR Cluj takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor, hazırlıklarını tamamlayarak maça hazır olduğunu gösterdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın CFR Cluj takımıyla karşılaşacak Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda Cluj maçının son çalışmasını yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışması gerçekleştirildi. - BÜKREŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor