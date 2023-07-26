Adana Demirspor, CFR Cluj maçı için hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın CFR Cluj takımıyla karşılaşacak Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda Cluj maçının son çalışmasını yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışması gerçekleştirildi. - BÜKREŞ