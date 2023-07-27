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Adana Demirspor CFR Cluj ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

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Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Adana Demirspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaycan)

CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tochtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Romanya Spor Güncel Haberler

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