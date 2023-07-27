Adana Demirspor CFR Cluj ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak
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Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Adana Demirspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımıyla deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Dr. Constantin Radulescu
Hakemler: Elchin Masiyev, Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (Azerbaycan)
CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tochtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor